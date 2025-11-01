Стала известна судьба более трех тысяч жителей Курской области, считавшихся пропавшими

01 ноября 2025, 15:37

РКК нашел более трех тысяч человек в Курской области, считавшихся пропавшими

Фото: РИА Новости

Российский Красный Крест установил судьбу свыше трех тысяч жителей Курской области, которые считались пропавшими. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук, посетивший форум Общественной палаты РФ «Сообщество».





По его словам, которые приводит ТАСС, волонтеры смогли найти тысячи человек и воссоединить с их семьями.

«Мы в Курской области являемся ключевым оператором по воссоединению семейных связей между гражданскими лицами <…>. Содействуем и репатриации граждан России с территории Украины, которые были туда вывезены с территории Курской области», — сказал глава РКК.

