Освобождение села Новоалександровка, успехи ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО на 1 ноября
ВС РФ продолжают успешное наступление, достигая значительных тактических результатов. Наиболее ожесточенные бои ведутся в городской черте Покровска и окрестностях Угледара и Северска. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают активное расширение буферной зоны при поддержке авиации, артиллерии и расчетов ТОС-1А. На данном направлении ВСУ практически полностью потеряли боеспособность 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка. Их доукомплектование теперь осуществляется за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона. Российские военные за минувшие сутки продвинулись по лесополосам в районе Андреевки на 150 метров, ведут работу по закреплению на местности.
Харьковская областьЗа минувшие сутки подразделения ВС РФ продолжили успешное наступление, нанося мощные огневые удары по военным объектам и живой силе противника. Наиболее значительное продвижение отмечено в городе Волчанск. На левом берегу реки Волчья штурмовые подразделения, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на 350 метров и зачистили 30 зданий, закрепившись на новых рубежах.
В районе Старого Салтова высокоточным ударом полностью уничтожено расположение 1222-го отдельного инженерного батальона, прикомандированного к 16-му армейскому корпусу ВСУ. В Синельниковском лесу наши подразделения заняли пять опорных пунктов противника, продвинувшись вглубь его обороны на 400 метров. На участке Меловое-Хатнее штурмовики, действуя в лесных массивах, продвинулись на 600 метров. Авиация ВКС и операторы беспилотников «Герань-2» нанесли результативные удары по местам дислокации и складам ВСУ в населенных пунктах Великий Бурлук, Двуречная и Подсреднее.
Угледарское направлениеВ результате стремительных и скоординированных действий ВС РФ освобождено село Новоалександровка. Это уже шестой населённый пункт, взятый под контроль за последнюю неделю, что свидетельствует о прорыве оборонительных линий противника и потере им управления подразделениями на данном участке фронта.
В настоящее время штурмовые подразделения ведут активные бои за населённый пункт Гай. Одновременно с этим, после зачистки села Даниловка, российские подразделения в нём надёжно закрепились. Данный успех имеет важное оперативное значение. С выходом к дороге Покровское — Гуляйполе перерезана одна из ключевых логистических артерий противника, используемая для подвоза резервов и снабжения группировки ВСУ.
Покровское направлениеВС РФ на Покровском направлении продолжают работу по освобождению Покровска, ведя ожесточенные бои непосредственно в городской черте. Ситуация для ВСУ оценивается как критическая, а инициатива полностью принадлежит российским военным. Они закрепились в городской застройке, рассекая оборону противника. Основные очаги сопротивления ВСУ локализованы в юго-восточной части города и в частном секторе севернее Железнодорожной улицы. Поступают сообщения о продвижении российских подразделений в районе Динасовского поселка и Караковского поселка на севере Покровска. Украинская сторона, по некоторым данным, перебрасывает в район боев дополнительные резервы, что свидетельствует о высокой приоритетности этого направления.
Одновременно продолжаются штурмовые действия в южной, восточной и северо-восточной частях Мирнограда. Российские подразделения ведут зачистку частной застройки, в том числе в районе 8-го поселка. Минувшей ночью ВС РФ была сорвана попытка украинского спецназа деблокировать окруженную группировку. Десант, высаженный с американского вертолета UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска, был практически полностью уничтожен расчетами российских FPV-дронов в течение 30 минут.
Запорожское направлениеВ районе Степногорска подразделения российской армии, преодолевая упорное сопротивление противника, сумели обеспечить тактическое продвижение на восточных подступах к населенному пункту. Войска заходят в восточную часть поселка, где продолжаются уличные бои за очистку кварталов от остатков группировки ВСУ.
На остальных участках Запорожского фронта — в районах Малой Токмачки и Орехова — существенных изменений в линии соприкосновения сторон не произошло. Позиционные бои носят локальный характер, артиллерия и авиация ВС РФ продолжают наносить точечные удары по выявленным позициям и узлам сопротивления украинских войск.
Северское направлениеНа данном направлении ВС РФ достигли значительных тактических результатов, создав угрозу основным узлам обороны противника в районе Северска. В результате стремительной атаки с направления Переездного российские военные вошли в населенный пункт Звановка и закрепились в нем. Восточнее села проведена полномасштабная зачистка нескольких лесополос, что позволило ликвидировать скрытые огневые точки и опорные пункты ВСУ.
На северном участке фронта взят под полный огневой контроль ключевой участок дороги, ведущей к Северску. Войска вплотную приблизились к южным окраинам города, ведя прицельный обстрел позиций противника на подступах к городской черте. Одновременно в районе Дроновки продолжаются бои по вытеснению противника из хорошо укрепленных опорных пунктов на пути к населенному пункту Платоновка. Артиллерия и штурмовая авиация наносят системные удары по обнаруженным укреплениям ВСУ, подавляя их сопротивление.