«Без вести пропавший на СВО»: Дочь Иосифа Пригожина сообщила ужасные новости о муже

Даная Пригожина (Фото: соцсети)
Дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала подписчикам, что ее муж уже более года числится пропавшим без вести в зоне проведения спецоперации.
«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше. Но к сожалению истина такова. Жалеть не нужно! Это жизнь», — написала Даная в Telegram-канале.
Она также опубликовала видео, на котором ее маленький сын зовет папу.
Ранее девушка рассказывала, что супруг получил повестку во время частичной мобилизации. Однако у них только родился ребенок и служить родине мужчина не пошел. А в декабре 2023 года он ушел на СВО добровольцем. Теперь о нем нет никаких новостей.
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Элина Позднякова