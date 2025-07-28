28 июля 2025, 09:58

Фото: iStock/Alex-S

ВС РФ усиливают натиск на позиции ВСУ на всех участках фронта. В районе Покровска формируется огневой мешок, украинские войска теряют ключевые позиции в окрестностях Константиновки и Угледара. На Купянском и Краснолиманском направлениях наблюдаются значительное продвижение российских военных. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Покровское направление Угледарское направление Константиновское направление Купянское направление Краснолиманское направление



Сумская область

Харьковская область

Покровское направление

Угледарское направление

Константиновское направление

Купянское направление

Вооружённые силы России скоро начнут масштабное наступление на Украину

Краснолиманское направление