Переход ВСУ к глубокой обороне Часов Яра и формирование ВС РФ «котла» вокруг Покровска: последние новости СВО на 28 июля
ВС РФ усиливают натиск на позиции ВСУ на всех участках фронта. В районе Покровска формируется огневой мешок, украинские войска теряют ключевые позиции в окрестностях Константиновки и Угледара. На Купянском и Краснолиманском направлениях наблюдаются значительное продвижение российских военных. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении сохраняется напряженная обстановка. За минувшие сутки ВСУ провели серию контратак в районе Кондратовки, добившись локального продвижения. По данным российских источников, ВСУ несут значительные потери, но продолжают попытки закрепиться в населенном пункте, несмотря на удары российской авиации, включая применение авиабомб ФАБ.
Кроме того, противник усилил натиск восточнее Кондратовки, пытаясь прорваться к Алексеевке. Российские войска удерживают оборону, отражая атаки. В лесных массивах у Алексеевки и Юнаковки продолжаются ожесточенные бои, где украинские штурмовые группы сталкиваются с организованным сопротивлением российских подразделений.
Харьковская область
На данном направлении продолжаются ожесточенные бои, российские войска ведут наступление, уничтожив за сутки 16 штурмовых групп ВСУ вместе с техникой и минометными расчетами.
В районе населенного пункта Меловое ВСУ стягивают дополнительные силы, предпринимая попытки остановить наступление российских войск. Однако даже при активном сопротивлении противника ВС РФ продолжают планомерно увеличивать контролируемую территорию.
Покровское направление
Российские войска продолжают успешное наступление на Покровском направлении, создавая оперативные «клещи» вокруг ключевого узла обороны ВСУ. Войсками достигнуты значительные тактические успехи: с юга полностью закреплены позиции в районе Орехово, с юго-запада передовые подразделения вошли в городскую черту Покровска из освобожденного Зверево, одновременно усиливая давление с северо-восточного направления от Мирнограда и Родинского.
Угледарское направление
Российские войска добились значительных успехов на Угледарском направлении, осуществив продвижение по нескольким ключевым участкам фронта. Наиболее существенный прорыв зафиксирован в районе Темировки, где наши подразделения продвинулись более чем на километр, закрепляясь на новых рубежах.
Продолжается успешное наступление западнее Малиевки, где противник оставил мощные укрепления, включая «зубы дракона» и противотанковые рвы, без серьезного сопротивления. Важным достижением стало взятие под полный контроль лесного массива западнее Дачного, что существенно расширило зону контроля российских войск.
Одновременно отмечается продвижение в направлении Ивановки со стороны освобожденного Зелёного Гая. Эти успехи создают предпосылки для возможного окружения группировки ВСУ в Угледарском районе.
Константиновское направление
Российские войска продолжают успешное наступление на Константиновском направлении, добившись значительных тактических успехов. После официального признания ВСУ потери Александро-Калиново, подразделения ВС РФ развивают наступление от Торецка в направлениях Курдюмовки и Полтавки, постепенно сжимая кольцо вокруг ключевых позиций противника.
На Часовоярском направлении ситуация остается напряженной, но контролируемой. Большая часть Часов Яра уже находится под контролем российских военных, продолжаются бои за Шевченко, Леваневского и Южный, где украинские формирования оказывают очаговое сопротивление.
Особенностью текущего этапа операции стал переход противника к стратегии глубокой эшелонированной обороны, при которой ВСУ избегают масштабных контратак, сохраняя резервы. В то же время разведка фиксирует активное строительство ВСУ новых оборонительных рубежей в тылу, в населенных пунктах Николаевка, Стенки, Веролюбовка и Червное, а также в лесных массивах по направлению продвижения ВС РФ. Это свидетельствует о подготовке украинской стороны к длительной обороне на этом участке фронта.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои, где российские войска ведут планомерное наступление в северных и северо-западных кварталах города. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль стратегически важной автодороги Купянск-Харьков, что позволит перерезать ключевые пути снабжения украинской группировки в регионе.
За минувшие выходные подразделениями РФ достигнут ряд тактических успехов. Заняты позиции в промышленной зоне северо-западного сектора, установлен огневой контроль над участком дороги в районе КПП «Купянск-Северный», продолжается продвижение штурмовых групп в жилом массиве «Солнечный». Эти достижения создают предпосылки для полной блокады городской группировки ВСУ.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении российские войска добились значительного тактического успеха, продвинувшись на 5 км вглубь Серебрянского лесного массива. Этот прорыв создает угрозу флангового охвата украинских позиций и открывает новые возможности для развития наступления.
Особенно ожесточенные бои продолжаются в районе Территории Рыбхоза, где противник предпринимает отчаянные контратаки из Ставков и Ямполовки. Российские подразделения ведут наступление по двум основным направлениям: вдоль стратегической трассы и в районе Червоной Дибровы. Ключевым объектом противостояния остается молочно-товарная ферма, превращенная ВСУ в мощный укрепленный узел.