«Бездонная бочка»: Политолог заявил, что Трамп устал от Украины
Политолог Самонкин: Трамп устал от Украины
Президент США Дональд Трамп устал «от бездонной бочки» под названием Украина. Так считает политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
Он отметил, что особенно остро это проявилось после того, как НАБУ раскрыло коррупционную схему на Украине, в которой задействованы высокопоставленные лица из ближайшего окружения Владимира Зеленского.
«Трамп как предприниматель прекрасно понимает, что пора выходить из этой ситуации. И начинает искать выгодную сделку. Ведь он бизнесмен, которому интереснее продавать оружие НАТО, нежели поставлять вооружение для мифических угроз против России и Китая», — сказал Симонкин «Вечерней Москве».
Он отметил, что Украина существенно проигрывает России на поле боя, несмотря на бесконечные поставки западного вооружения, поэтому многие в Европе начали активно говорить о мирном урегулировании конфликта, исходя из интересов Киева, а не Москвы. Тем не менее на Западе уже понимают, что киевский режим «бездарно проиграл этот конфликт».
В свою очередь экс-депутат Верховной Рады Украины, член Совета Международного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил Общественной Службе Новостей, что за срывом плана Трампа последует капитуляция Украины.
«Если Россия хочет долгосрочного, стабильного мира, то режим Зеленского мира не хочет. Он говорит о мире, но мира не хочет. Ведь если наступит мир, то Зеленский станет неизбираемым и придется отвечать за совершенные преступления. Но пока идет война, Зеленский остается у власти, его нельзя привлечь к ответственности. Европа также заинтересована в войне», — отметил он.
По словам эксперта, если Украина откажется договариваться, то ей придётся капитулировать. Россия победит в конфликте и не позволит проигравшей стороне вставлять в соглашения свои условия. Это и есть формула капитуляции, заключил Олейник.