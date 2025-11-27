27 ноября 2025, 14:25

Политолог Самонкин: Трамп устал от Украины

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп устал «от бездонной бочки» под названием Украина. Так считает политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.





Он отметил, что особенно остро это проявилось после того, как НАБУ раскрыло коррупционную схему на Украине, в которой задействованы высокопоставленные лица из ближайшего окружения Владимира Зеленского.





«Трамп как предприниматель прекрасно понимает, что пора выходить из этой ситуации. И начинает искать выгодную сделку. Ведь он бизнесмен, которому интереснее продавать оружие НАТО, нежели поставлять вооружение для мифических угроз против России и Китая», — сказал Симонкин «Вечерней Москве».

«Если Россия хочет долгосрочного, стабильного мира, то режим Зеленского мира не хочет. Он говорит о мире, но мира не хочет. Ведь если наступит мир, то Зеленский станет неизбираемым и придется отвечать за совершенные преступления. Но пока идет война, Зеленский остается у власти, его нельзя привлечь к ответственности. Европа также заинтересована в войне», — отметил он.