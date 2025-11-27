Каллас назвала ложным утверждение о том, что Украина проигрывает в конфликте
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина «не терпит поражение в конфликте». Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.
По ее мнению, если бы ВС России имели возможность одержать победу над ВСУ на линии боевого соприкосновения, они бы уже сделали это. Она добавила, что Москва также заинтересована в проведении переговоров.
Каллас отметила, что для достижения наилучших результатов в переговорах ЕС должен продолжать выбранный курс, но ускорять его реализацию. Она предложила ввести дополнительные антироссийские санкции, а также увеличить объемы военной и финансовой помощи Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
