Каллас назвала ложным утверждение о том, что Украина проигрывает в конфликте

27 ноября 2025, 09:57

Каллас не считает, что Украина проигрывает в конфликте

Фото: iStock/artJazz

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас неожиданно заявила, что Украина «не терпит поражение в конфликте». Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.