06 июля 2025, 09:25

Мэр Кравченко: Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.