Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск
Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
По его словам, все службы приведены в состояние максимальной готовности. Глава города призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Уточняется, что в Новороссийске перекрыли для движения транспорта набережную от улицы Исаева до улицы Суворовская. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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