Над регионами РФ и Азовским морем за ночь сбили 120 украинских БПЛА
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 120 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации оборонного ведомства, 30 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 29 — над Курской областью, 18 — над Орловской областью, 17 — над Белгородской областью, 13 — над Тульской областью, четыре — над Калужской областью, три — над Ленинградской областью, по два — над Смоленской и Новгородской областями, один — над Тверской областью и один над акваторией Азовского моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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