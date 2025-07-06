Захарова объяснила настоящую причину, по которой Зеленский требует встречи с Путиным
Захарова: Зеленский собрался доказать свою легитимность через встречу с Путиным
Владимир Зеленский стремится использовать возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным для искусственного подтверждения своей легитимности, минуя законные процедуры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос».
«Ему (Зеленскому) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — объяснила Захарова.По её словам, Зеленский руководствуется не только политическим расчётом, но и патологическим страхом быть забытым. Он опасается потери поддержки Запада и отстранения от власти, которое за этим сразу бы последовало. Именно этим и объясняется постоянное медиаприсутствие Зеленского.
«Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», — сказала Захарова.Ранее сообщалось, что беженка из Дзержинска рассказала, как спаслась во время атаки дрона ВСУ благодаря виноградной лозе на своём участке. Украинский БПЛА целенаправленно сбросил взрывное устройство на дом, где она находилась с мужем.