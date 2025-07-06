Захарова объяснила настоящую причину, по которой Зеленский требует встречи с Путиным

06 июля 2025, 03:26

Захарова: Зеленский собрался доказать свою легитимность через встречу с Путиным

Фото: iStock/Diy13

Владимир Зеленский стремится использовать возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным для искусственного подтверждения своей легитимности, минуя законные процедуры. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос».







«Ему (Зеленскому) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — объяснила Захарова.

«Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках», — сказала Захарова.