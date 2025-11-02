«Бежать некуда»: Виторган раскрыл шокирующее спокойствие Туапсе при атаке дронов

02 ноября 2025, 20:40

Максим Виторган рассказал о реакции жителей Туапсе на атаку БПЛА

Максим Виторган (Фото: кадр из сериала «Садовое кольцо»)

Актёр Максим Виторган в личном блоге сообщил о воздушной тревоге в Туапсе из-за беспилотников. Его удивила спокойная реакция горожан на происходящее.





Виторган получил SMS с предупреждением об угрозе и рекомендацией укрыться. После этого жизнь в городе, по его словам, не остановилась.

«Я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: «А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?» И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: «Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет...» — рассказал артист.

