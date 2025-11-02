«Бежать некуда»: Виторган раскрыл шокирующее спокойствие Туапсе при атаке дронов
Максим Виторган рассказал о реакции жителей Туапсе на атаку БПЛА
Актёр Максим Виторган в личном блоге сообщил о воздушной тревоге в Туапсе из-за беспилотников. Его удивила спокойная реакция горожан на происходящее.
Виторган получил SMS с предупреждением об угрозе и рекомендацией укрыться. После этого жизнь в городе, по его словам, не остановилась.
«Я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: «А что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать, прятаться?» И так далее. Люди ухмылялись, махали руками: «Сообщения присылают автоматом каждый день — чтобы снять с себя ответственность, мол, мы предупреждали. Бежать, прятаться некуда. Да ничего не будет...» — рассказал артист.Виторган сообщил, что опыт пребывания в Израиле помогал ему сохранять спокойствие. От тех, кто в там не бывал, он, вероятно, ожидал более эмоциональной реакции. При этом актёр принял меры предосторожности и ожидал отмены тревоги всю ночь.