«Бежать во Францию»: В администрации Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину. Так считают в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.
«Лучшим вариантом для (Зеленского. — ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова своего собеседника.
Так, в статье говорится, что у главы киевского режима почти нет сторонников в администрации Трампа, а может их нет вообще.
Очевидно, что недовольство Зеленским в окружении Трампа очень быстро увеличивается. Издание со ссылкой на другой источник пишет, что в администрации США разговоры о смене Зеленского начались пару месяцев назад. Однако поворотным моментом стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам. Трамп и его окружение расценили это как обман, поскольку Зеленский ранее «согласился» на это.
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Элина Позднякова