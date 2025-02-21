«Машина взяточничества, питающаяся трупами украинских солдат»: Маск жестко прошелся по Зеленскому

Владимир Зеленский
Украинцы презирают Владимира Зеленского, он это знает и поэтому не проводит выборы. Так считает миллиардер Илон Маск.
«Если бы Зеленский был действительно любим народом Украины, он бы провел выборы. Он знает, что проиграет с разгромным счетом, несмотря на то, что захватил контроль над всеми украинскими СМИ, поэтому он отменил выборы. На самом деле его презирает народ Украины», — написал Маск в соцсети Х.
Он подчеркнул, что Зеленский заявляет о своем высоком рейтинге, однако опрос, на котором основывается глава киевского режима, по словам Маска, не заслуживает никакого доверия.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее назвал нелегитимного украинского лидера диктатором и заявил, что рейтинг Зеленского не превышает 4%, а это значит, что он не может представлять Украину за столом мирных переговоров, и призвал его провести выборы в стране. Сам Зеленский был возмущен и ответил, что его рейтинг намного выше, а выборы проводить отказался до окончания военного положения на Украине.
«Президент Трамп прав, игнорируя его и стремясь к миру, независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества, питающейся трупами украинских солдат», — подчеркнул Маск.
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