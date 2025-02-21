В США назвали неприемлемыми высказывания Зеленского в адрес Трампа

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Слова Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа являются оскорбительными и неприемлемы. Об этом советник американского лидера Майк Уолц в рамках брифинга в Белом доме, передает Reuters.
«Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо. Какие-либо плохие высказывания Украины в сторону США неприемлемы, им нужно сбавить обороты, внимательно рассмотреть ситуацию и подписать эту сделку (по редкоземельным металлам — (ред.)», — отметил Уолц.
Тем не менее, по его словам, разногласия между Киевом и Вашингтоном решаемы. Уолц добавил, что Трамп готов говорить с лидером РФ Владимиром Путиным ради скорейшего завершения конфликта на Украине.
Ранее стало известно, что Киев не стал подписывать план США по оказанию Украине помощи в обмен на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Отмечалось, что офис Зеленского получил текст документа всего за четыре часа до встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и не успел как следует его изучить. Так, Зеленский подписывать его не стал, уточнив, что не нашел в нем никаких гарантий безопасности.
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Элина Позднякова