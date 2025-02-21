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В США обвинили Зеленского во вранье

Рубио: Зеленский врет, что отказался от предложенной США сделки по минералам
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский соврал, когда сообщил о своем отказе на предложенную США сделку по украинским минералам. Об этом в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Он сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс». Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку», — заявил Рубио.

Он уточнил, что на самом деле, на встрече Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так», как преподнес глава киевского режима в СМИ.

Сам же Зеленский сообщил, что не стал подписывать документ, потому что не увидел в нем никаких гарантий безопасности для Украины.

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Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ
Приемный сын Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
21 февраля 2025, 13:35

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский плохо знает украинский язык и вынужден заниматься с несколькими репетиторами. Об этом рассказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, его слова приводит «АиФ».
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — рассказал Иван Сырский.

Он также уточнил, что главкому ВСУ приходится заниматься сразу с несколькими репетиторами, однако его уровень украинского языка остается на невысоком уровне.

«Для него мова — это заново выученный чужой язык», — отметил пасынок Сырского.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

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Российские войска освободили четыре населённых пункта в ДНР
ВС РФ освободили Надеждинку и Новосёловку в ДНР
21 февраля 2025, 13:06

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Надеждинка, Берёзовка, Новоочеретоватое и Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что освободить населённые пункты Надеждинка и Берёзовка в ДНР удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр». Военные продолжили продвижение вглубь украинской обороны.

Взять под контроль Новоочеретоватое и Новосёловку в ДНР смогли бойцы подразделения группировки войск «Восток», которые также продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.

Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что за минувшую неделю ВС РФ взяли под контроль семь населённых пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях.

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Звезда шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ
21 февраля 2025, 12:17

Игорь Ласточкин (фото: Instagram* @lastochkin_igor)

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В своих соцсетях шоумен опубликовал фотографию автомата АК-74 и украинского военного билета. Пост он подписал фразой: «трудные времена рождают сильных людей».

Однако пользователи соцсетей не оценили такого решения Ласточкина. Его подвергли критике как жители России, так и украинцы. Они обратили внимание на то, что комик решил пойти на фронт именно в тот момент, когда президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсуждают перемирие.

По мнению хейтеров, Ласточкин вступил в ВСУ, чтобы потом просто говорить, что побывал на фронте.

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Трамп дал Евросоюзу три недели на согласование капитуляции Украины
Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Киева
21 февраля 2025, 11:55

Фото: iStock/artJazz

Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента Мика Аалтола.
«Соединенные Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

По его словам, Трамп считает приоритетным вопрос проблем безопасности России. Так, он уточнил, что у Европы «есть три недели, чтобы повзрослеть».

Ранее Трамп в соцсети написал, что «имевший скромный успех комик Владимир Зеленский» каким-то образом убедил Вашингтон потратить 350 миллиардов долларов на изначально проигрышную войну, которая вообще не должна была начинаться. Кроме того, по его словам, рейтинги Зеленского на Украине очень низкие, и он не может представлять страну за столом переговоров.

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«Бежать во Францию»: В администрации Трампа считают, что Зеленский должен покинуть Украину
NYP: в окружении Трампа считают, что Зеленский должен срочно покинуть Украину
21 февраля 2025, 10:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину. Так считают в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома.
«Лучшим вариантом для (Зеленского. — ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова своего собеседника.

Так, в статье говорится, что у главы киевского режима почти нет сторонников в администрации Трампа, а может их нет вообще.

Очевидно, что недовольство Зеленским в окружении Трампа очень быстро увеличивается. Издание со ссылкой на другой источник пишет, что в администрации США разговоры о смене Зеленского начались пару месяцев назад. Однако поворотным моментом стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам. Трамп и его окружение расценили это как обман, поскольку Зеленский ранее «согласился» на это.

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#сша
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#трамп
#маск
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