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Владимир Зеленский соврал, когда сообщил о своем отказе на предложенную США сделку по украинским минералам. Об этом в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Он сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс». Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку», — заявил Рубио.
Он уточнил, что на самом деле, на встрече Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так», как преподнес глава киевского режима в СМИ.
Сам же Зеленский сообщил, что не стал подписывать документ, потому что не увидел в нем никаких гарантий безопасности для Украины.
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