Бежавшие из Курахова остатки ВСУ попали в окружение ВС РФ

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Остатки гарнизона ВСУ, выбитого из Курахова в ДНР, оказались в российском полуокружении в районе села Дачное. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
Об окончательном освобождении Курахова Минобороны РФ сообщило 6 января. В ведомстве уточнили, что город был важным логистическим узлом для противника, поэтому его освобождение существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении.
Он отметил, что армия России продолжает успешно продвигаться к западным границам ДНР.
По данным российского оборонного ведомства, при освобождении Курахова противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.
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«Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее села Дачное, оказались в полуокружении», — заявил Рогов.
Он отметил, что армия России продолжает успешно продвигаться к западным границам ДНР.
По данным российского оборонного ведомства, при освобождении Курахова противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч солдат), а также около трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники.
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Элина Позднякова