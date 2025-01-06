Макрон призвал США убедить РФ сесть за стол переговоров по конфликту на Украине

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Вашингтон должен помочь «убедить Россию» сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать украинский конфликт, заявил глава Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась в соцсетях Елисейского дворца.
«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — произнес Макрон.
Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». Российская сторона считает, что Киев может использовать его, чтобы накопить силы и ударить вновь.
Западные союзники Украины ведут риторику «заморозки» конфликта.
Перед этим стало известно, как в России ответили Владимиру Зеленскому на слова о презрении к россиянам.
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Никита Кротов