Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российский военнослужащий штурмовал опорник ВСУ под Курахово в Донбассе, неся на плечах своего раненого товарища.
Видео происходящего показал Telegram-канал Zvezdanews.
Он добавил, что оставить своего сослуживца ему не дала совесть. Перед этим в сети появилось фото павшего в ножевом бою в Донбассе украинца. На снимок наложена надпись оскорбительного содержания на украинском языке.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых видно ликвидацию украинского танка спецназовцами «Ахмата». Читайте подробности в нашем материале.
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«Один прикрывает. У меня мой трехсотый (раненый) на шее. И мы идем вперед», — сказал боец ВС РФ, чей позывной Пелей.
Он добавил, что оставить своего сослуживца ему не дала совесть. Перед этим в сети появилось фото павшего в ножевом бою в Донбассе украинца. На снимок наложена надпись оскорбительного содержания на украинском языке.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры, на которых видно ликвидацию украинского танка спецназовцами «Ахмата». Читайте подробности в нашем материале.
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Никита Кротов