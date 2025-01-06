Боец ВС РФ взял опорник ВСУ с раненым сослуживцем на плечах под Курахово — видео

Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что вторжение ВСУ в Курской области имеет политический, нежели военный смысл. Об этом в Telegram-канале написал военкор KP.RU Александр Коц. Блинкен отмечал, что нападение в российском регионе даст Украине очки в переговорах с РФ.