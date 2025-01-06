Алаудинов рассказал, как ВСУ хотят повлиять на возможные переговоры

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Украинские боевики копят технику на одном из фронтовых участков для улучшения позиций в возможных переговорах. Об этом в личном Telegram-канале заявил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Тем, кто болеет за нас, всем спасибо. Те, кто пытается разгонять панику, даст Бог, каждый из вас получит по заслугам. Ситуация такова, что при любом исходе победа однозначно за нами. Сегодня какие-то шаги противник принимает для того, чтобы каким-то образом улучшить свою ситуацию к моменту переговоров», — сказал генерал-майор.Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ помогут врагу сжечь «последний свой ресурс».
Перед этим в Минобороны докладывали, что российская армия контролирует Курахово в Донбассе, а также населенный пункт Даченское.
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Никита Кротов