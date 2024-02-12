Погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать тела

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В ВСУ часто признают погибших бойцов пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Андрей Лазаркевич в видеоинтервью, опубликованным Минобороны РФ.
«Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые" (погибшие - ред.), их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», - рассказал украинский пленный.
По его словам, от многих бригад ВСУ уже почти ничего не осталось. В некоторых осталось всего по 10-15 человек, и их соединяют и опять отправляют на передовые позиции.
«Лучше сдаться в плен, чем лежать и гнить, зная, что за тобой никто не приедет», - заключил Лазаркевич.
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Элина Позднякова