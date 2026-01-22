Силы ПВО отразили налет БПЛА ВСУ в Чертковском районе Ростовской области
В Чертковском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА при отражении ночной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие. Также не поступало сведений о разрушениях на земле. В настоящий момент информация продолжает уточняться.
Ранее «Радио 1» передавало, что в пригороде Волгограда прозвучала серия взрывов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: