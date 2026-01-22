SHOT: Серия «громких и гулких» взрывов прозвучала в пригороде Волгограда
В пригороде Волгограда прозвучала серия взрывов, передает Telegram-канал SHOT.
Местные жители услышали от трёх до пяти мощных хлопков в восточной и северной частях города. О гулких звуках также доложили очевидцы из соседнего города Волжский.
Предварительные сведения указывают, что российские средства ПВО отражают воздушную атаку на город и сбивают украинские дроны. В настоящий момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате налета БПЛА не поступало.
Силы ПВО за три часа уничтожили 17 дронов ВСУ над российскими регионами
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.