SHOT: Серия «громких и гулких» взрывов прозвучала в пригороде Волгограда

22 января 2026, 02:26

Фото: iStock/Guilherme Soares

В пригороде Волгограда прозвучала серия взрывов, передает Telegram-канал SHOT.





Местные жители услышали от трёх до пяти мощных хлопков в восточной и северной частях города. О гулких звуках также доложили очевидцы из соседнего города Волжский.



Предварительные сведения указывают, что российские средства ПВО отражают воздушную атаку на город и сбивают украинские дроны. В настоящий момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате налета БПЛА не поступало.



