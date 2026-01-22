Достижения.рф

SHOT: Серия «громких и гулких» взрывов прозвучала в пригороде Волгограда

Фото: iStock/Guilherme Soares

В пригороде Волгограда прозвучала серия взрывов, передает Telegram-канал SHOT.



Местные жители услышали от трёх до пяти мощных хлопков в восточной и северной частях города. О гулких звуках также доложили очевидцы из соседнего города Волжский.

Предварительные сведения указывают, что российские средства ПВО отражают воздушную атаку на город и сбивают украинские дроны. В настоящий момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате налета БПЛА не поступало.

Силы ПВО за три часа уничтожили 17 дронов ВСУ над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 17 дронов ВСУ над российскими регионами
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0