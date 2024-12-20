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Житель села Веселый Гай в Донецкой Народной Республике рассказал о перестрелке пьяных солдат ВСУ. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам сельчанина, он пошел за своим скотом, когда услышал звуки выстрелов. Как оказалось, пьяные украинские солдаты стреляли в друг друга с трех сторон. При этом ВСУ не смутило наличие гражданских.
Как отметил житель, он упал на землю и начал посыпать голову, чтобы ее спрятать. Во время всего была подстрелена корова беженца.
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