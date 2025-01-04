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Часть беженцев из Украины, которые придерживаются бандеровской идеологии, представляют большую опасность для США. Об этом заявил экс-разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DDGeopolitics.
Как рассказал Риттер, в Элленвилле, штате Нью-Йорк, есть детский лагерь, где ведется тренировка будущих бандеровцев. На их месте он бы ввел спокойную жизнь с поддельными документами и храня оружие для определенного времени. Когда оно наступит, Риттер бы убил президента США из-за мести.
Напомним, что Степан Бандера являлся главой «Организации украинских националистов»*. На ее счету создание «Украинской повстанческой армии»*, которая сотрудничала с нацистами и воевала против советской армии во времена Великой Отечественной войны.
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«Организация украинских националистов»* и «Украинская повстанческая армия»* признаны экстремистскими и запрещены в России.
Иван Мусатов