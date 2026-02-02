Беженец из Красноармейска стал героем после одного поступка

02 февраля 2026, 09:30

Беженец из Красноармейска спас трех тяжелораненых российских военных

Фото: iStock/Mr-Tigga

Беженец из Красноармейска стал героем после того, как помог трем тяжелораненым российским военнослужащим. Мужчина рассказал ТАСС о своих действиях, которые стали настоящим актом мужества.