Беженец из Красноармейска стал героем после одного поступка
Беженец из Красноармейска стал героем после того, как помог трем тяжелораненым российским военнослужащим. Мужчина рассказал ТАСС о своих действиях, которые стали настоящим актом мужества.
На протяжении трех суток он откапывал одного из бойцов, засыпанного землей. После этого перетащил его через минное поле, рискуя собственной жизнью. Два других солдата пришли к нему домой, и мужчина оказал им необходимую помощь. Несмотря на постоянные обстрелы, беженец действовал решительно. Позже всех троих удалось эвакуировать в безопасное место.
