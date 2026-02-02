02 февраля 2026, 00:04

Минобороны: ПВО России за пять часов сбила 23 украинских дрона

Фото: iStock/tupungato

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Атаку отражали системы ПВО.





Как утверждают в пресс-службе Минобороны РФ, за пять вечерних часов над российскими регионами сбили 23 украинских беспилотника. Наибольшее количество воздушных целей пытались преодолеть средства ПВО в Краснодарском крае. Там ВС РФ сбили 12 БПЛА.



Кроме того, зенитно-ракетные комплексы уничтожили пять БПЛА над акваторией Азовского моря, три дрона – над Белгородской областью и по одному – над территориями Ставропольского края, Чеченской Республики и над акваторией Черного моря.



«Дежурные средства российской ПВО с 18:00 до 23:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами, Чёрным и Азовским морями», — говорится в сводке МО РФ.