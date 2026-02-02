Российские войска уничтожили два состава с солдатами ВСУ
Российские войска уничтожили два состава с солдатами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области ВС РФ ликвидировали два состава с живой силой и боевой техникой ВСУ, пояснил источник агентства. По его словам, украинские боевики следовали к оборонительным рубежам для усиления.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
