02 февраля 2026, 08:33

ТАСС: у станции Конотоп ВС РФ уничтожили два состава с живой силой ВСУ

Фото: iStock/Nastco

Российские войска уничтожили два состава с солдатами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.