Жилой дом полыхает в результате атаки ВСУ на Старый Оскол
Гладков: беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол
ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Старый Оскол в Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Детонация БПЛА привела к пожару в частном домовладении. От взрыва другого беспилотника в многоквартирном доме выбило окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили.
«Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков.По информации Телеграм-канала SHOT, над Старым Осколом прогремело не менее шести взрывов, а в небе появились яркие вспышки. Оба факта свидетельствуют о работе ПВО. Сведения о пострадавших не поступали.