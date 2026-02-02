Жилой дом полыхает в результате атаки ВСУ на Старый Оскол

02 февраля 2026, 05:38

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол

Фото: Telegram @vvgladkov

ВСУ нанесли удар беспилотниками по городу Старый Оскол в Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.





Детонация БПЛА привела к пожару в частном домовладении. От взрыва другого беспилотника в многоквартирном доме выбило окна. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили.



«Подомовой обход продолжается. Оперативные службы работают на местах», — написал Гладков.