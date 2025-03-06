Беженец из Курахово: Украинская армия угрожала жителям расстрелом из семей

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По словам беженца из Курахово в ДНР, украинские солдаты угрожали жителям города расстрелом их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: «Вы хорошие люди, да! И все. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!», — поделился с агентством беженец.
Житель не стал раскрывать свое имя по причинам безопасности. У беженца остались родственники на подконтрольной киевским режимом территории.
Мужчина отметил, что вышеописанные события происходили еще до прихода российской армии в Курахово. Собеседник отметил, что один из бойцов ВСУ пообещал убить собственного брата, так как тот проживает в Донецке.
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