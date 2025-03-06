В Харькове сотрудники военкомата стреляли по мужчине в попытке его мобилизовать

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
В Харькове сотрудники ТЦК (вариант военкомата на Украине) открыли огонь по мужчине, которого хотели призвать в ряды ВСУ в рамках насильной мобилизации. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Харькове сотрудники ТЦК стреляли в мужчину и побили стекла его авто», — говорится в сообщении.
По информации источника, 15 сотрудников военкомата остановили местного жителя и потребовали у него документы. В ходе разговора один и членов ТЦК выстрелил, после чего мужчина бросился бежать и смог уйти через дворы. В рамках мести сотрудники разбили стекла в автомобиле гражданина.
Читайте также:
Макрон допустил размещение европейский военных на Украине
США отключили Украине оповещение о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS
США перестали делиться разведданными с Украиной
Иван Мусатов