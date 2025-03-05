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В Москве избили волонтёра СВО из-за наклейки Z на автомобиле

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Москве избили волонтёра СВО и прокололи шины на его автомобиле с наклейкой Z. Об этом пострадавший Егор Железняков рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам мужчины, он неоднократно ездил в зону боевых действий, где оказывал гуманитарную помощь как военным, так и гражданским. На заднем стекле его автомобиля наклеены символ спецоперации Z и группировки войск «Север». Символика привлекла внимание неизвестного, который выступает против СВО.

По словам Железнякова, вечером 2 марта он припарковал автомобиль во дворе дома в Чертанове Южном. А утром, собираясь ехать на работу, обнаружил проколы двух задних колёс.

Мужчина попросил знакомых проверить камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие произошедшее. Вечером, возвращаясь домой, Железняков позвонил в полицию и попросил вызвать наряд к своему дому. Пока он ждал правоохранителей, увидел своего обидчика, идущего с ребёнком. Спокойно и без наездов Егор подошёл к мужчине и спросил, зачем тот повредил его автомобиль. В ответ получил: «За зетку».

После этого началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник негативно высказывался в адрес участников СВО и волонтёров. Затем мужчина схватил Железнякова за голову и начал угрожать, что разобьёт ей стекло машины. В итоге пострадавшему удалось бежать. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу, где диагностировали ушиб шеи из-за падения на бордюр.

Егор написал заявление в полицию.

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Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР

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Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР
05 марта 2025, 14:21

Фото: iStock/Ozkan Ongel

Армия России освободила от ВСУ село Привольное в ДНР. Об этом 5 марта сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские бойцы поразили подразделения противника в нескольких населенных пунктах ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.

ВСУ потеряли не менее 175 человек живой силы, а также боевую технику, в том числе западного производства.

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«Мрачное послание»: удар ВС РФ по полигону ВСУ стал предупреждением для Запада
IB: удар по полигону ВСУ с иностранными наемниками был посланием Западу от РФ
05 марта 2025, 14:06

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Российский удар по полигону ВСУ с иностранными наемниками в Днепропетровской области являлся мрачным посланием Западу. Так считает независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич, свое мнение он выразил в статье для InfoBRICS.
«Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — говорится в статье.

Боснич призвал военных стран Запада, которые находятся на Украине и принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, покинуть страну, так как именно иностранные наемники стали главными целями для российских сил.

1 марта в Минобороны РФ доложили, что ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил до 150 украинских военных, включая 30 иностранных инструкторов, на полигоне ВСУ в Днепропетровской области.

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Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине, несмотря на усилия Зеленского
NYT: Трамп решил не возобновлять военную помощь Украине
05 марта 2025, 13:50

Фото: iStock/alfexe

Президент США Дональд Трамп не стал возобновлять поставки вооружения Киеву даже после письма Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность сесть за стол мирных переговоров с Россией. Об этом пишет американское издание The New York Times.
«Владимир Зеленский во вторник предложил курс действий, который, по его словам, может положить конец войне, одновременно пытаясь заверить администрацию Трампа в том, что его правительство привержено миру», — говорится в статье.

При этом автор отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не собирается возобновлять поставки военной помощи Украине.

По информации The Wall Street Journal, Трамп может возобновить поставки оружия только после того, как увидит решимость Киева начать мирные переговоры с Россией.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. По данным американских СМИ, речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены. Они до Украины уже не дойдут.

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#переговоры
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Американские чиновники тайно уговаривали Зеленского помириться с Трампом
CNN: американские чиновники тайно связывались с Зеленским после спора с Трампом
05 марта 2025, 13:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американские чиновники из администрации президента США Дональда Трампа тайно связывались с Владимиром Зеленским после его спора с американским лидером и убеждали наладить отношения с ним. Такие данные приводит телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
«Высокопоставленные чиновники (администрации — ред.) Трампа вели тайные переговоры с Зеленским и его командой. Они подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед конгрессом», — сообщил телеканал.

Уточняется, что одним из тех, кто связался с Зеленским, был советник президента Трампа по Украине Кит Келлог. По данным канала, именно после этого разговора глава киевского режима опубликовал пост в соцсети Х, где заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США . Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ и складу под Киевом
05 марта 2025, 13:21

Фото: iStock/Evgeny555

В ходе СВО в Киевской области были нанесены удары по тренировочным лагерям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по складам и новой, отремонтированной технике, предоставленной НАТО. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Киев и область... Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО», — сказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В Киеве заявили, что Зеленский не писал писем Трампу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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