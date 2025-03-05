В Москве избили волонтёра СВО из-за наклейки Z на автомобиле

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
В Москве избили волонтёра СВО и прокололи шины на его автомобиле с наклейкой Z. Об этом пострадавший Егор Железняков рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам мужчины, он неоднократно ездил в зону боевых действий, где оказывал гуманитарную помощь как военным, так и гражданским. На заднем стекле его автомобиля наклеены символ спецоперации Z и группировки войск «Север». Символика привлекла внимание неизвестного, который выступает против СВО.
По словам Железнякова, вечером 2 марта он припарковал автомобиль во дворе дома в Чертанове Южном. А утром, собираясь ехать на работу, обнаружил проколы двух задних колёс.
Мужчина попросил знакомых проверить камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие произошедшее. Вечером, возвращаясь домой, Железняков позвонил в полицию и попросил вызвать наряд к своему дому. Пока он ждал правоохранителей, увидел своего обидчика, идущего с ребёнком. Спокойно и без наездов Егор подошёл к мужчине и спросил, зачем тот повредил его автомобиль. В ответ получил: «За зетку».
После этого началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник негативно высказывался в адрес участников СВО и волонтёров. Затем мужчина схватил Железнякова за голову и начал угрожать, что разобьёт ей стекло машины. В итоге пострадавшему удалось бежать. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу, где диагностировали ушиб шеи из-за падения на бордюр.
Егор написал заявление в полицию.
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По словам Железнякова, вечером 2 марта он припарковал автомобиль во дворе дома в Чертанове Южном. А утром, собираясь ехать на работу, обнаружил проколы двух задних колёс.
Мужчина попросил знакомых проверить камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие произошедшее. Вечером, возвращаясь домой, Железняков позвонил в полицию и попросил вызвать наряд к своему дому. Пока он ждал правоохранителей, увидел своего обидчика, идущего с ребёнком. Спокойно и без наездов Егор подошёл к мужчине и спросил, зачем тот повредил его автомобиль. В ответ получил: «За зетку».
После этого началась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник негативно высказывался в адрес участников СВО и волонтёров. Затем мужчина схватил Железнякова за голову и начал угрожать, что разобьёт ей стекло машины. В итоге пострадавшему удалось бежать. Его госпитализировали в Первую Градскую больницу, где диагностировали ушиб шеи из-за падения на бордюр.
Егор написал заявление в полицию.
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Анастасия Чинкова