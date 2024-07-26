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Украинские военные расстреляли семью, которая возвращалась из подконтрольного киевским властям Нью-Йорка домой. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эвакуированный из посёлка Новгородское в пригороде Торецка Юрий Мухин.
Он рассказал, что его соседи были не очень благополучными людьми, поэтому ходили по близлежащим сёлам: Нью-Йорку, Торецку и Новгородскому. Именно эти населённые пункты сейчас освобождает российская армия.
По словам Мухина, в один из таких «походов» семью расстреляли украинские военные, которые заподозрили в них «ждунов».
Кроме того, беженец рассказал, что другому жителю Новгородского солдаты ВСУ сломали челюсть и руку, а также порезали обе руки.
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По словам Мухина, в один из таких «походов» семью расстреляли украинские военные, которые заподозрили в них «ждунов».
Кроме того, беженец рассказал, что другому жителю Новгородского солдаты ВСУ сломали челюсть и руку, а также порезали обе руки.
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Анастасия Чинкова