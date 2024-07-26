ВС РФ сожгли военную технику и взяли в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой

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Мотострелки группировки войск «Центр» взяли в плен семерых бойцов ВСУ, уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ в ходе штурма опорного пункта на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе выполнения боевых задач российские военные сожгли танк Т-64 и бронеавтомобиль «Макс-Про», а также захватили опорный пункт ВСУ, в котором украинские военные сдались в плен.
В оборонном ведомстве добавили, что мотострелки разделились на две группы. Первая осторожно подошла к опорному пункту, а вторая отвлекла внимание на себя. Противник попытался атаковать с помощью бронеавтомобиля, но был поражен гранатомётной очередью и ударными беспилотниками.
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Анастасия Чинкова