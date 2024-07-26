Комбат ВСУ раскритиковал украинских генералов за большие потери

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Украинские военные понесли «определённые» потери во время боёв у села Прогресс в ДНР из-за жёстких приказов генералов. Об этом комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин рассказал в беседе с изданием hromadske.
Он пояснил, что генералы говорят: «Ни шагу назад, стоим до последнего солдата». Такая тактика приводит к большим потерям.
Офицер заявил, что следовало просто отдать населённый пункт российской армии и отступить на другие рубежи.
Также Ширшин рассказал, что в один момент в ходе боя его 47-я бригада оказалась почти в кольце, окружённая со всех сторон российскими войсками.
Село Прогресс находится западнее посёлка Очеретино.
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Офицер заявил, что следовало просто отдать населённый пункт российской армии и отступить на другие рубежи.
Также Ширшин рассказал, что в один момент в ходе боя его 47-я бригада оказалась почти в кольце, окружённая со всех сторон российскими войсками.
Село Прогресс находится западнее посёлка Очеретино.
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Анастасия Чинкова