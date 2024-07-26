В Минобороны рассказали, как боец ВСУ перешёл на сторону России

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Солдат ВСУ перешёл на сторону российских войск, получив агитационную листовку. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские артиллеристы произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами по позициям ВСУ, которые находятся на удалении свыше 25 километров.
В ведомстве уточнили, что эти снаряды представляют собой боеприпасы, начинённые вместо взрывчатого вещества рулонами с агитационными листовками.
Пленный военный ВСУ Дмитрий Булий рассказал, что находился в окопе и заметил бумажку от российского Минобороны, в которой указывалось на возможность перейти на сторону ВС РФ. В результате он так и сделал.
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В ведомстве уточнили, что эти снаряды представляют собой боеприпасы, начинённые вместо взрывчатого вещества рулонами с агитационными листовками.
Пленный военный ВСУ Дмитрий Булий рассказал, что находился в окопе и заметил бумажку от российского Минобороны, в которой указывалось на возможность перейти на сторону ВС РФ. В результате он так и сделал.
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Анастасия Чинкова