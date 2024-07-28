Беженец из-под Торецка прятался от мобилизации, чтобы не воевать против РФ

Фото: istockphoto / Oleksander Bontei
Беженец из посёлка Новгородское Юрий Мухин рассказал РИА Новости, что он не хотел воевать против своих.
Как и другие мужчины, он прятался от сотрудников ТЦК — территориальных центров комплектования, украинских военкоматов.
Юрию 59 лет, и по законам Украины он может быть призван на военную службу. Он рассказал, что люди создали общий чат в мессенджере, чтобы предупреждать друг друга о том, что в районе появились сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Получив такое сообщение, мужчины оставались дома.
Так он отметил, что старался не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК.
Юрий рассказал, что мужчины призывного возраста, чтобы избежать встречи с сотрудниками ТЦК, приходили в магазин ранним утром. Они спрашивали у знакомых, не встречали ли те сотрудников ТЦК. Совершив покупки, они сразу же возвращались домой.
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Юрию 59 лет, и по законам Украины он может быть призван на военную службу. Он рассказал, что люди создали общий чат в мессенджере, чтобы предупреждать друг друга о том, что в районе появились сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Получив такое сообщение, мужчины оставались дома.
«Все, кто младше 60 лет, сразу исчезли из села. В основном оставались женщины 45 лет, пенсионерки, бабушки. А мы в посёлке старались не появляться на улице, чтобы не столкнуться с полицией», —поделился Юрий.
Так он отметил, что старался не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК.
«А против кого я буду воевать? Против своих? Зачем мне это? Мой дед прошёл Великую Отечественную войну, — подчеркнул мужчина.
Юрий рассказал, что мужчины призывного возраста, чтобы избежать встречи с сотрудниками ТЦК, приходили в магазин ранним утром. Они спрашивали у знакомых, не встречали ли те сотрудников ТЦК. Совершив покупки, они сразу же возвращались домой.
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Мира Полтева