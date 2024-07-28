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Беженец из-под Торецка прятался от мобилизации, чтобы не воевать против РФ

28 июля 2024, 09:17
Фото: istockphoto / Oleksander Bontei

Фото: istockphoto / Oleksander Bontei

Беженец из посёлка Новгородское Юрий Мухин рассказал РИА Новости, что он не хотел воевать против своих.
Как и другие мужчины, он прятался от сотрудников ТЦК — территориальных центров комплектования, украинских военкоматов.

Юрию 59 лет, и по законам Украины он может быть призван на военную службу. Он рассказал, что люди создали общий чат в мессенджере, чтобы предупреждать друг друга о том, что в районе появились сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Получив такое сообщение, мужчины оставались дома.



«Все, кто младше 60 лет, сразу исчезли из села. В основном оставались женщины 45 лет, пенсионерки, бабушки. А мы в посёлке старались не появляться на улице, чтобы не столкнуться с полицией», —поделился Юрий.

Так он отметил, что старался не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК.

«А против кого я буду воевать? Против своих? Зачем мне это? Мой дед прошёл Великую Отечественную войну, — подчеркнул мужчина.

Юрий рассказал, что мужчины призывного возраста, чтобы избежать встречи с сотрудниками ТЦК, приходили в магазин ранним утром. Они спрашивали у знакомых, не встречали ли те сотрудников ТЦК. Совершив покупки, они сразу же возвращались домой.

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В Харькове поразили транспортное предприятие
Прокуратура: ВС РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Харькове
28 июля 2024, 20:20

Фото: istock / Zeferli

Вооруженные силы РФ поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства.
«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — сказал представитель прокуратуры.
По его словам, пострадавших и погибших в результате ударов нет. Деталей о последствиях атаки Чубенко не раскрыл.

До этого украинские информагентства сообщили о двух взрывах в Харькове, которые позвучали на фоне воздушной тревоги.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР
ТАСС: освобождением села Прогресс в ДНР ВС России сковали логистику ВСУ
28 июля 2024, 19:18

Фото: istock / Anna_Anikina

Вооруженные силы РФ освобождением села Прогресс в ДНР сковали логистику украинской армии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в ж/д ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — рассказал собеседник издания.
Помимо этого, как отмечает источник, из-за одновременного взятия села Евгеновка, находящегося восточнее Прогресса, появляется возможность выровнять линию фронта. Вместе с этим два упомянутых населенных пункта серьезно расширяют зону влияния российской армии на этом направлении.

Освободить Прогресс и Евгеновку удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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«Почему так»: Пленные морпехи с «Азовстали» возмутились поведением Зеленского
Морпехи с «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому
28 июля 2024, 15:26

Фото: istock / Diy13

Украинские морпехи из «Азовстали», которые более двух лет находятся в плену, обратились к офису Владимира Зеленского с просьбой обменять их. Кадры публикует РИА Новости.
«Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — посетовал старший лейтенант Алексей Собчук.
Мужчина рассказал, что сдался бойцам ВС РФ 13 апреля 2022 года во время попытки выйти из окружения. Как утверждает Собчук, морпехам обещали возвращение домой в ближайшее время, но спустя полгода они поняли, что обменивают других пленных.

Он добавил, что руководители его бригады, попавшие в плен еще раньше, потому что «просто бросили» их, уже находятся на родине.
«А мы из-за них практически тут оказались», — пожаловался военнопленный.
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ВС России освободили Прогресс и Евгеновку на территории ДНР
28 июля 2024, 13:40

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом проинформировало российское министерство обороны 28 июля.
До этого сообщалось, что в зоне специальной военной операции были ликвидированы два наёмника из Колумбии, воевавшие на стороне украинских войск. Суммарно за время спецоперации было убито как минимум 85 граждан Колумбии, которые присоединились к ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО
28 июля 2024, 13:36

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

В ближайшее время в зоне боевых действий возможно появление отряда генерала Армагеддона, известного также как отряд Путина, сообщили в Царьграде.
Возглавит отряд генерал Сергей Суровикин. Он известен как человек, создавший мощную линию обороны. По мнению политолога Юрия Баранчика, вскоре к нему присоединится Иван Попов.

«И того, и другого сняли с командных должностей в русской армии на фронте не случайно. А только для того, чтобы впоследствии, когда они останутся единственными уцелевшими в ходе СВО — один в СИЗО, другой в Африке — их можно было поставить на важный политический пост», — считает эксперт.

По словам Баранчика, в отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач. Возглавят отряд генералы Суровикин и Попов. Новый отряд заменит прежнюю гвардию, замеченную в коррупции. Также политолог предположил, что ранее на эту роль хотели назначить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что действия Героя России стали причиной гибели большого числа бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.

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Украинский пленный: ВСУ потеряли 50% бригады во время контрнаступления
28 июля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинские войска при попытке контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину списочного состава 31-й отдельной механизированной бригады. Соединение так и не смогло полностью восстановиться от потерь.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал украинский военнопленный Валерий Костюченко, служивший в этой бригаде. Он признал, что «контрнаступление не очень удалось», были большие потери боевой техники и личного состава. Когда численность бригады уменьшилась наполовину, её перебросили на Авдеевское направление. Но в таком составе, по словам пленного, бригада едва могла удерживать оборону.

Костюченко сдался в плен российским войскам несколько дней назад. Это произошло на Покровском направлении. На тот момент из украинского подразделения, удерживавшего позиции, в живых остался он один.

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#военные
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Миршаймер: РФ легко уничтожает все западные вооружения на Украине
28 июля 2024, 10:55

Фото: istockphoto / Evgeny555

Политолог Миршаймер утверждает, что Россия успешно нейтрализует все поставляемые Западом вооружения, сообщили в RT.
По словам американского политолога Джона Миршаймера, который дал интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, российская армия успешно нейтрализует все поставляемые Украине вооружения.

«Мы поставляем в Украину сложные и современные системы вооружения... но затем русские... нейтрализуют это оружие», — отметил эксперт.

Кроме того, Миршаймер подчеркнул, что если Вашингтон передаст Киеву истребители F-16, то российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «разнесут их на части».

Ранее российские десантники уничтожили в Херсонской области американскую артиллерийскую установку М-777 и склад боеприпасов, принадлежащий Вооружённым силам Украины (ВСУ). Также в зоне действий группировки «Север» экипаж вертолёта Ка-52М нанёс удар по подразделениям ВСУ.

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#вооружения
#удар
#истребители
#пво
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WP: Западные истребители F-16 не изменят в пользу ВСУ ситуацию на фронте
28 июля 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Западные истребители-бомбардировщики F-16, которые в скором времени должны быть поставлены на вооружение Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Они не дадут преимущества ВСУ из-за общего превосходства российской армии.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. В публикации отмечается, что самолётов слишком мало, а российских средств противовоздушной обороны, способных их сбить, слишком много. Это означает, что первые F-16 будут, скорее всего, использоваться для усиления украинской ПВО, а не для ударов по российским целям.

Ожидается, что на Украину будет поставлено около 20 F-16, и такое малое их количество, по мнению авторов материала, говорит об углубляющемся расколе между Киевом и его союзниками. Кроме того, авторы статьи отмечают, что защита западных истребителей на земле станет непростой задачей, так как украинские аэродромы находятся в пределах досягаемости российских ракет.

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#защита
#пво
#истребитель f-16
#украина
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Вооружённые силы России ликвидировали двух наёмников из Колумбии
28 июля 2024, 10:44

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В своём Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин рассказал, что в зоне специальной военной операции (СВО) были ликвидированы ещё два наёмника из Колумбии, которые воевали на стороне украинской армии. Об этом сообщили в News.Ru.
«За время СВО было уничтожено не менее 85 граждан Колумбии, которые присоединились к Вооружённым силам Украины. Министерство обороны не комментировало эту информацию.Известно о двух погибших колумбийцах: Викторе Мануэле Ривере Ботелло и Фабио Стеване Родригесе Корреа. Виктор Мануэль Ривер Ботелло был кадровым военным и участвовал в боевых действиях с июля этого года. Фабио Стеван Родригес Корреа приехал на территорию Украины в марте», — поделился эксперт.

Ранее хакеры из группировки RaHDit обнародовали личные данные более чем 3200 наёмников, присоединившихся к Вооружённым силам Украины. Среди них были люди с судимостями и представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Минобороны РФ показало удар «Искандер-М» по зданию в промзоне Харькова с украинским военным персоналом. В результате уничтожено до 100 военных, в том числе около 40 специалистов 151-й бригады ВСУ.

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Беженец из-под Торецка прятался от мобилизации, чтобы не воевать против РФ
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