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Группа российских военнослужащих под руководством замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила и обезвредила группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны Российской Федерации, информируют «Известия».
Отмечается, что украинская армия готовила наступление в районе расположения российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, военное командование Российской Федерации приняло решение дать бой. Российские бойцы приблизились к диверсантам и выбрали выгодную позицию для наблюдения и ведения огня. Застигнутые врасплох, силы ВСУ отступили с большими потерями, сообщают «Известия».
Ранее российский военнослужащий Владислав Комлев заметил в районе проведения специальной военной операции (СВО) подозрительный автомобиль, который, как выяснилось позже, использовался украинскими диверсантами.
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