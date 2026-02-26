ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания и должности
Неподготовленные офицеры украинских вооруженных сил активно покупают звания и должности, что приводит к серьезным потерям на фронте. По информации российских силовых структур, такие командиры часто не имеют необходимых знаний для ведения боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.
Ситуация усугубляется тем, что многие из этих офицеров стремятся избежать службы на передовой. В результате, командование боевыми подразделениями оказывается в руках людей, которые не способны эффективно управлять своим личным составом. Несоответствующая подготовка таких командиров приводит к гибели солдат и провалу операций. Проблема с «купленными» званиями становится все более актуальной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
