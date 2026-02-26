ВСУ несут потери из-за офицеров, купивших звания и должности

26 февраля 2026, 08:04

Фото: iStock/Irina Piskova

Неподготовленные офицеры украинских вооруженных сил активно покупают звания и должности, что приводит к серьезным потерям на фронте. По информации российских силовых структур, такие командиры часто не имеют необходимых знаний для ведения боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.