Генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал новое заявление

26 февраля 2026, 07:10

Алаудинов: большая часть иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Большинство иностранных наемников, сражающихся на стороне украинских вооруженных сил, не возвращаются с фронта, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов.