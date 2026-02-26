Генерал-лейтенант Апти Алаудинов сделал новое заявление
Большинство иностранных наемников, сражающихся на стороне украинских вооруженных сил, не возвращаются с фронта, сообщил РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он отметил, что командование ВСУ использует этих бойцов так же, как и своих солдат. Однако иностранцы быстро заканчиваются. Военный рассказал, что наемников отправляют в самые опасные участки, фактически «бросая на мясо». Ранее они приезжали на Украину с надеждой на легкую добычу, но сейчас их число значительно сократилось.
По его словам, если в прошлом году наблюдали большое количество иностранных бойцов, то сейчас их почти не слышно в радиоперехватах. Большинство из тех, кто пришел на фронт, погибли или получили тяжелые ранения. Некоторые, увидев судьбу своих товарищей, просто сбежали с позиций.
