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Беженец поведал о подвиге бойца РФ при освобождении Веселого Гая

РИА Новости: боец ВС России героически отстреливался до последнего патрона в ДНР
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ходе освобождения села Весёлый Гай в ДНР российский боец героически отстреливался до последнего патрона, рассказал эвакуированный из населённого пункта беженец Александр.
Военнослужащие РФ вошли в село 14 декабря, освободив его от украинских войск, и по дороге забрали тело погибшего бойца.

«Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского», — рассказал беженец РИА Новости.


По словам Александра, солдат сражался, несмотря на тяжёлые ранения. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, перевязал раны, но продолжал держать оборону до последнего. Даже после того, как силы покинули его, он держал связь с товарищами по рации и не сдавался до самого конца.

«И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — рассказал Александр о последних моментах храброго бойца.
Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников.

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Польских боевиков нашли и уничтожили в ходе операции в ДНР
Купол: во время зачистки Курахово от ВСУ силы РФ уничтожили польских наемников
22 декабря 2024, 04:11

Фото: istockphoto/IherPhoto

Во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии России с позывным Купол.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», — пояснил Купол РИА Новости.
Он уточнил, что среди иностранных специалистов были замечены чернокожие военные и польские наёмники. Последние были ликвидированы в ходе зачистки территории.

Ранее «Радио 1» писало о том, как ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Также известно, что российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней.

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Посольство РФ: Португальские СМИ русофобно искажают факты об ударе ВС РФ по Киеву
22 декабря 2024, 03:24

Фото: iStock/vadimrysev

Журналисты из Португалии нагнетают русофобский фон, искажают факты и пишут, что посольство их страны в Киеве повредил удар со стороны РФ. В посольстве России в Португалии отвергают эти обвинения — ущерб зданию дипмиссии Португалии причинила работа украинской системы ПВО.
Российская сторона опубликовала в Telegram-канале опровержение обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что российские вооружённые силы наносят удары исключительно по военным объектам.

«Так, по данным Министерства обороны России, 20 декабря этого года в украинской столице были поражены пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч», занимающееся разработкой и производством ракетного вооружения, и позиции ЗРК Patriot. Это стало ответом на украинский обстрел Ростовской области с использованием американских и английских ракет ATACMS и Storm Shadow 18 декабря», — уточнялось в сообщении.
В диппредставительстве отметили, что украинская ПВО неоднократно демонстрировала свою неэффективность, что привело к разрушениям в городской черте.

Также было указано, что режим Владимира Зеленского размещает военные объекты и средства ПВО в густонаселённых районах, используя гражданскую застройку как живой щит.

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Российское посольство выразило обеспокоенность русофобской риторикой португальских СМИ, обвиняющих Москву в атаке на здание дипмиссии, и призвало к объективному освещению событий.

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Орловскую область массово атаковали БПЛА ВСУ, загорелась нефтебаза
Губернатор Клычков: Орловская область подверглась масштабной атаке БПЛА, начался пожар
22 декабря 2024, 02:42

Фото: iStock/Dragon Claws

В Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По сообщению губернатора Андрея Клычкова, удар нанесли по нефтебазе в посёлке Стальной Конь. В результате атаки началось возгорание, которое оперативные службы пытаются локализовать.
Кадры атаки издалека можно увидеть на видео, которое выложили в канале Mash.



На месте происшествия виден масштабный пожар, атака беспилотников ВСУ всё ещё продолжается. Информация о жертвах и пострадавших пока отсутствует.

«На месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания», — написал губернатор Орловской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что над Орлом раздалась серия мощных взрывов.

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SHOT: в Орле прогремело около десяти глухих взрывов
22 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Орлом раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь с 21 на 22 декабря «Радио 1» передавало, что жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.

Днем 21 декабря сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР.

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«Вели себя как нелюди»: в Курской области рассказали о расстрелах ВСУ мирных граждан
Хинштейн: жители села Плехово рассказали, как ВСУ расстреливали мирных граждан
22 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В селе Плехово Суджанского района Курской области жители пережили ужасы оккупации Вооружёнными силами Украины. По словам очевидцев, которые пересказал врио губернатора российского региона Александр Хинштейн, украинские военные безжалостно расстреливали мирных граждан, не давая никаких объяснений.
Истории о жестоких расстрелах дошли до временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, когда тот посетил больницу, где проходят лечение трое выживших из села Плехово Суджанского района.

«Рассказывают, что оккупанты вели себя как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода. (...) Трудно себе представить весь тот ужас, что им пришлось пережить», — отметил врио губернатора в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что жителям удалось спастись лишь благодаря взаимной поддержке.

Сейчас освобождённое село возвращается к жизни, а пострадавшие получают необходимую помощь.

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SHOT: в Казани раздался взрыв, ликвидировали снаряд БПЛА ВСУ
22 декабря 2024, 00:16

Фото: iStock/RamonCast

Жители Казани сообщили о взрыве в районе жилого комплекса «Арт-Сити», расположенного недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который ранее утром подвергся атаке беспилотников.
«Хлопок в районе жк «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА», — передают в администрации Советского района Казани.
В соцсетях начали появляться видео с клубами дыма, поднявшегося после взрыва. Причины инцидента выяснялись.

Позднее стало известно, что сапёры ликвидировали неразорвавшийся боеприпас, найденный в поле неподалёку. В Telegram-канале SHOT выложили момент устранения взрывчатки.



По информации Baza, боеприпас принадлежал одному из беспилотников, использованных в утренней атаке.

Ранее «Радио 1» передавало, что один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия.

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Узнали число госпитализированных жителей Рыльска после обстрела ВСУ
Хинштейн: 14 жителей Рыльска находятся в больнице Курска после обстрела ВСУ
21 декабря 2024, 23:55

Фото: iStock/sudok1

В результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области 14 жителей были госпитализированы.
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Большинство из пострадавших получили незначительные травмы, однако пережили сильный стресс из-за обстрела.

Инцидент произошёл 20 декабря, когда украинские войска нанесли удар по городу.

По данным СМИ, из одной из сбитых российской ПВО боеголовок на территорию города упали 17 суббоеприпасов, вызвав пожар. Предполагается, что обстрел вёлся из Черниговской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине прозвучала воздушная тревога
Минцифры Украины: в Киеве и Сумской области прозвучала воздушная тревога
21 декабря 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Киеве и под Сумами на Украине в четвертый раз за сутки звучит воздушная тревога, проинформировали в республиканском Минцифры. Тревога началась в 20:49 по Москве.
Помимо этого, сигнал воздушной тревоги слышен в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях.

Перед этим стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории в боях.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет. Через несколько месяцев Донбасс вошел в состав России.

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#украина
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Спасатели МЧС уничтожили фугасную боеголовку ракеты HIMARS под Курском
21 декабря 2024, 21:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Боевую часть американской ракеты HIMARS уничтожили в Рыльске курского направления сотрудники МЧС России. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Всего было осмотрено 600 кв. м территории. Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS», — пояснили спасатели.
Отряд ведет работу в регионе с августа. Его задача — очистить территории, где проживают мирные граждане от взрывоопасных предметов. С начала работы спасатели обезвредили и ликвидировали свыше 1838 таких предметов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, боевики ВСУ атакуют гражданских, пытаясь, по мнению экспертов, компенсировать неудачи на поле боя.

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