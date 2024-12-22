Беженец поведал о подвиге бойца РФ при освобождении Веселого Гая

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В ходе освобождения села Весёлый Гай в ДНР российский боец героически отстреливался до последнего патрона, рассказал эвакуированный из населённого пункта беженец Александр.
Военнослужащие РФ вошли в село 14 декабря, освободив его от украинских войск, и по дороге забрали тело погибшего бойца.
По словам Александра, солдат сражался, несмотря на тяжёлые ранения. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, перевязал раны, но продолжал держать оборону до последнего. Даже после того, как силы покинули его, он держал связь с товарищами по рации и не сдавался до самого конца.
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«Потом мы одного парня забрали, убитого, 200-го, русского», — рассказал беженец РИА Новости.
По словам Александра, солдат сражался, несмотря на тяжёлые ранения. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, перевязал раны, но продолжал держать оборону до последнего. Даже после того, как силы покинули его, он держал связь с товарищами по рации и не сдавался до самого конца.
«И он взял рацию и сказал: мужики я уже все, я не могу, и умер», — рассказал Александр о последних моментах храброго бойца.Ранее сообщалось, что во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников.
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Мария Моисеева