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Польских боевиков нашли и уничтожили в ходе операции в ДНР

Купол: во время зачистки Курахово от ВСУ силы РФ уничтожили польских наемников
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии России с позывным Купол.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», — пояснил Купол РИА Новости.
Он уточнил, что среди иностранных специалистов были замечены чернокожие военные и польские наёмники. Последние были ликвидированы в ходе зачистки территории.



Ранее «Радио 1» писало о том, как ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Также известно, что российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней.

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