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Во время зачистки Курахово в ДНР от украинских сил российские военнослужащие уничтожили группу польских наёмников. Об этом сообщил заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии России с позывным Купол.
«Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», — пояснил Купол РИА Новости.Он уточнил, что среди иностранных специалистов были замечены чернокожие военные и польские наёмники. Последние были ликвидированы в ходе зачистки территории.
Ранее «Радио 1» писало о том, как ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Также известно, что российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней.
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Мария Моисеева