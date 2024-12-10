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Боевики Вооруженных сил Украины при отступлении оставляют за собой «голую землю». Об этом информирует РИА Новости.
По словам эвакуированного из поселка Раздольное в ДНР местного жителя, сначала украинские военные целенаправленно стреляли по огородам и дворам, затем по сараям, а позже уже начали обстреливать дома.
Он отметил, что даже когда дом сгорел и остались только стены, боевики продолжали стрелять туда, чтобы выровнять всё, сравнять с асфальтом. По его словам, это делалось для того, чтобы улица была чистой и ровной, без каких-либо построек.
Кроме того, беженец сообщил, что обстрелы велись со стороны поселка Богатырь. Он также отметил, что украинские военные оставляют за собой только голую землю, по приказу Владимира Зеленского. Собеседник агентства попросил скрыть его лицо и изменить голос, так как его семья остаётся на территории Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он отметил, что даже когда дом сгорел и остались только стены, боевики продолжали стрелять туда, чтобы выровнять всё, сравнять с асфальтом. По его словам, это делалось для того, чтобы улица была чистой и ровной, без каких-либо построек.
Кроме того, беженец сообщил, что обстрелы велись со стороны поселка Богатырь. Он также отметил, что украинские военные оставляют за собой только голую землю, по приказу Владимира Зеленского. Собеседник агентства попросил скрыть его лицо и изменить голос, так как его семья остаётся на территории Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова