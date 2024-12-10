Беженец рассказал, что боевики ВСУ оставляют за собой голую землю

США заявили, что в случае мобилизации 18-летних в украинскую армию Вашингтон и его союзники готовы предоставить экипировку и обучение для новых пополнений. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге, подчеркнув, что решение о составе вооруженных сил остается за украинским руководством.