«Продавал за баксы»: стало известно, как житель Раздольного держал солдат РФ в рабстве

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В поселке Раздольное ДНР местный житель Александр Филахтов удерживал российских военных, попавших в плен, и использовал их в качестве рабов.
Другой эвакуированный местный житель сообщил РИА Новости детали. По его словам, пленные попали к Филахтову в апреле 2022 года после боевых действий и были переданы ему силами ВСУ.
Филахтов также продавал пленных через интернет, получая деньги за выкуп, особенно за чеченцев и адыгейцев.
После штурма Раздольного семья Филахтова сбежала в Днепропетровск. По словам источника, у Филахтова четверо сыновей, двое из которых работали в украинских структурах.
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«Приходит: «Да нафиг мне эта земля, заниматься ... Вот он бизнес хороший какой». А пленных тогда взяли, наших, российских. «Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек» … Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели», — пересказал разговор собеседник РИА Новости.
Филахтов также продавал пленных через интернет, получая деньги за выкуп, особенно за чеченцев и адыгейцев.
«Сразу, мгновенно, 2 тысячи баксов, или сколько там, приезжают, выкупают», — говорил источнику агентства Филахтов.В разговоре с местными Филахтов утверждал, что в случае возвращения российских войск собирался укрепить дом колючей проволокой, чтобы использовать пленных как живой щит.
После штурма Раздольного семья Филахтова сбежала в Днепропетровск. По словам источника, у Филахтова четверо сыновей, двое из которых работали в украинских структурах.
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Мария Моисеева