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«Продавал за баксы»: стало известно, как житель Раздольного держал солдат РФ в рабстве

РИА Новости: житель Раздольного держал военнопленных РФ в качестве рабов
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В поселке Раздольное ДНР местный житель Александр Филахтов удерживал российских военных, попавших в плен, и использовал их в качестве рабов.
Другой эвакуированный местный житель сообщил РИА Новости детали. По его словам, пленные попали к Филахтову в апреле 2022 года после боевых действий и были переданы ему силами ВСУ.

«Приходит: «Да нафиг мне эта земля, заниматься ... Вот он бизнес хороший какой». А пленных тогда взяли, наших, российских. «Да у меня они в подвале там сидят, там шесть, или сколько там человек» … Слышал, что он пленных давал как бы работать, ну фермеру там, кому-нибудь, чтоб покормили их, ну типа, чтоб не зазря сидели», — пересказал разговор собеседник РИА Новости.


Филахтов также продавал пленных через интернет, получая деньги за выкуп, особенно за чеченцев и адыгейцев.

«Сразу, мгновенно, 2 тысячи баксов, или сколько там, приезжают, выкупают», — говорил источнику агентства Филахтов.
В разговоре с местными Филахтов утверждал, что в случае возвращения российских войск собирался укрепить дом колючей проволокой, чтобы использовать пленных как живой щит.

После штурма Раздольного семья Филахтова сбежала в Днепропетровск. По словам источника, у Филахтова четверо сыновей, двое из которых работали в украинских структурах.

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Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине
Филиппо: Зеленский с Макроном ускорят отправку французских войск на Украину
10 декабря 2024, 06:22

Фото: iStock/sb2010

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон стремятся ускорить отправку французских войск на Украину до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США.
По словам политика в соцсети X (ранее Twitter), это может быть связано с желанием использовать нынешнюю политическую обстановку, созданную сторонниками жесткой линии, чтобы продвинуть идею размещения европейских войск.

«Во взрывоопасной обстановке, созданной «ястребами» во всем мире до прихода к власти Трампа, (...) возможно, что Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — сказал политик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем упомянул инициативу Макрона по размещению сил на территории Украины до ее вступления в НАТО. Этот шаг рассматривается как способ усилить поддержку Киева, несмотря на политическую нестабильность в Европе и США.

Днем 9 декабря сообщалось, что появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян.

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В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново

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В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново
Балицкий: ​поселок Работино уже не восстановить, но его можно отстроить заново
10 декабря 2024, 04:43

Фото: iStock/lusia599

Поселок Работино в Запорожской области, ранее находившийся под контролем ВСУ, оказался практически полностью разрушен в ходе боевых действий. Остались лишь остатки зданий, которые проще снести, чтобы отстроить все заново.
Глава региона Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что восстановление поселка в традиционном смысле невозможно из-за масштабных разрушений.

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. (...) Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения — построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», — поделился глава Запорожской области.
В будущем планируется обсуждать с правительством РФ вопрос о строительстве нового населенного пункта на месте Работино.

Ранее сообщалось, что российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его.

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#всу
#рф
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Российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его
В Курахово российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику
10 декабря 2024, 04:40

Фото: iStock/ Diy13

Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил позицию пулеметчика ВСУ в многоэтажном здании, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться в направлении центра Курахово в ДНР.
Оператор дрона из Южной группировки войск с позывным «Печорин» рассказал РИА Новости, что удар был нанесен с предельной дальности, точно через окно, что подавило пулеметный огонь противника.

«Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился», — уточнил собеседник.



Для удара были использованы два боезаряда КЗ-6, которые дрон успешно доставил на позицию противника.

Ранее «Радио 1» передавало, как украинскому беглецу от мобилизации спас жизнь рыжий котенок.

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Украинскому беглецу от мобилизации жизнь спас рыжий котенок
AP: котенок помог украинскому уклонисту выжить в горах Румынии при морозе
10 декабря 2024, 04:11

Фото: iStock/Olena Palaguta

В Карпатах рыжий котенок спас жизнь украинцу, который пытался скрыться от мобилизации, переходя границу с Румынией.
28-летний мужчина, бежавший из Харьковской области, оказался в овраге глубиной около 400 метров в Мармарошском горном массиве. Он провел более суток в условиях сильного мороза, прежде чем был найден спасателями.

Все это время его согревал котенок, которого мужчина нес за пазухой, сообщает Associated Press. Спасатели обнаружили беглеца благодаря пятичасовой операции, и именно присутствие животного помогло ему выжить в таких суровых условиях.

Позже стало известно, что мужчина — журналист Владислав Дуда, а его пушистого спутника зовут Персик.

Ранее сообщалось, что в парке в Клину открыли арт-объект в честь знаменитого кота Модеста.

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​Стало известно, почему Зеленский так настойчиво добивается приглашения Украины в НАТО
Ищенко: Зеленский использует НАТО как предлог для отказа от переговоров с РФ
10 декабря 2024, 02:10

Владимир Зеленский

Киев демонстрирует нежелание вступать в переговоры с Москвой, считает бывший дипломат Ростислав Ищенко. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский выдвигает заведомо нереалистичные требования, такие как членство страны в НАТО, чтобы блокировать любые попытки начать диалог.
«Сначала Зеленский говорил, что ему нужны гарантии безопасности Запада, теперь — членство в НАТО. Таким образом он блокирует любые предложения о переговорах», — передает РИА Новости слова Ищенко.
Он также отметил, что пока продолжаются боевые действия, Зеленский остается в безопасности. В случае завершения конфликта могут потребоваться президентские выборы, и существует вероятность, что текущий президент Украины окажется под расследованием за действия, приведшие к разрушению государства.

«Даже если российская армия войдет во Львов, он улетит в Лондон, где возглавит правительство в изгнании и продолжит беззаботную жизнь», — заявил Ищенко, говоря об отношении Зеленского к стране.
В то же время политолог Александр Дудчак полагает, что Зеленский использует требования о вступлении в Североатлантический альянс как способ заранее объяснить возможное поражение Украины. Он отметил, что в будущем Зеленский может обвинить отказ западных партнеров в принятии Украины в НАТО как причину неудачи Киева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине призвали арестовать Зеленского после заключения мира.

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США призвали Украину еще раз взвесить выгоду введения мобилизации с 18 лет
Госдеп: США готовы экипировать ВСУ при мобилизации 18-летних граждан Украины
10 декабря 2024, 00:11

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

США заявили, что в случае мобилизации 18-летних в украинскую армию Вашингтон и его союзники готовы предоставить экипировку и обучение для новых пополнений. Об этом сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге, подчеркнув, что решение о составе вооруженных сил остается за украинским руководством.
«В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — заявил Миллер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США призвали Украину к снижению призывного возраста.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне поддерживают необходимость мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что планы мобилизации 18-летних в стране отсутствуют.

США вновь подтвердили свою готовность поддерживать украинские силы, если будет принято решение о расширении мобилизации.

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#украина
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Расширение выплат участникам СВО: указ Путина затронул волонтеров
Путин распространил на волонтеров выплаты за инвалидность участникам СВО
09 декабря 2024, 23:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин расширил действие выплат за инвалидность, полагающихся участникам специальной военной операции (СВО), на волонтеров. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь такие выплаты смогут получать не только военные, но и сотрудники Нацгвардии, ФСБ, Федеральной противопожарной службы, органов принудительного наказания, работники Следственного комитета, а также волонтеры, работающие в новых регионах России.

Это изменение направлено на поддержку всех категорий граждан, задействованных в СВО.

Кроме того, с 1 ноября справки, подтверждающие участие в СВО на Украине, начали выдавать через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры, что упростило процесс получения документов.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике.

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В Польше могут отказаться отправлять военных на Украину
Do Rzeczy: польских военных вряд ли разместят в «безопасном» Львове на Украине
09 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/macky_ch

Польское издание Do Rzeczy выразило обеспокоенность по поводу возможного участия страны в европейской миротворческой миссии на Украине. В публикации отмечается, что отправка польских солдат может стать серьезным вызовом, поскольку для сдерживания России потребуется значительное количество военнослужащих.
Издание предполагает, что Польша будет вынуждена предоставить «один из самых крупных контингентов», что создаст значительную нагрузку на военные ресурсы. При этом отказ от участия в миссии может ослабить позиции страны на международной арене.

Кроме того, размещение польских войск в более безопасных районах, например, под Львовом, маловероятно.

«Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — отмечает Do Rzeczy.
Ранее сообщалось, что в Польше стало известно о планах Запада на Украину.

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«Этого мало»: Зеленский рассказал о подготовке бригад ВСУ во Франции и ФРГ
Зеленский: США готовят бригады ВСУ на территории ФРГ
09 декабря 2024, 21:43

Фото: istockphoto/Olena_Z

Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ, сообщил Владимир Зеленский в Telegram-канале. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.
«Мы получили позитив с французской стороны, сейчас мы будем говорить с Францией о комплектовании новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — сказал Зеленский.
Кроме того, по словам украинского политика, республика обратилась с аналогичной просьбой к балтийским и североевропейским государствам. В частности, речь идет о поддержке в комплектовании еще одной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, от какого предложения отказался Владимир Зеленский.

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