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Взятый в плен на Артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович заявил, что многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и ведут себя вызывающе, из-за чего мирные жители начинают хуже к ним относиться. Об этом пишет ТАСС.
По словам Григоровича, когда он возвращался в отпуск, то люди смотрели на него с презрением. Он рассказал, что после одного из ранений попал в госпиталь в Кременчуг, где ему разрешили пойти на рынок, чтобы купить гражданскую одежду.
Григорович отметил, что люди на рынке бежали при виде его, так как боялись, что боец является сотрудником военкомата.
Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь. О том, почему Зеленский не хочет возвращать украинских военнопленных, читайте в материале «Радио 1».
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Григорович отметил, что люди на рынке бежали при виде его, так как боялись, что боец является сотрудником военкомата.
Напомним, уже более двух лет киевский режим отказывается забирать украинских солдат, которые сдались в плен. Пленные украинцы отмечают хорошее отношение администрации и благодарят российских военных за то, что сохранили им жизнь. О том, почему Зеленский не хочет возвращать украинских военнопленных, читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова