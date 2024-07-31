Герой России Нимченко оценил влияние поставок F-16 Украине на ситуацию в зоне спецоперации

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Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время». Герой России напомнил о том, как ранее ВС РФ пугали реактивными системами залпового огня HIMARS, однако на сегодняшний день российские средства противовоздушной обороны эффективно по ним работают.
Нимченко заключил, что подобная ситуация будет и с самолетами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Нимченко заключил, что подобная ситуация будет и с самолетами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова