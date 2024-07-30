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Американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, войска киевского режима не хотят воевать. Он отметил, что они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт.
Аналитик рассказал, что украинское руководство боится того, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности Вооруженных сил Украины и обрушат фронт.
Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР. Помимо этого, российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики, а также развивают наступление на Покровск в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели», — отметил он.
Аналитик рассказал, что украинское руководство боится того, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности Вооруженных сил Украины и обрушат фронт.
Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР. Помимо этого, российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики, а также развивают наступление на Покровск в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова