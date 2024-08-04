ВС России перерезали важнейшие пути снабжения ВСУ в Угледаре

Фото: Минобороны РФ
ВС РФ удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Угледаре. Об этом изданию «Московский Комсомолец» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
По его словам, российские войска стали полностью контролировать автодорогу О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка. Это позволило огранить проезд автомобилей ВСУ с вооружением и продовольствием. В результате работы ВС РФ снабжение противника на этом участке фронта стало фактически невозможным.
Эксперт обратился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, занимающей оборону в Угледаре, и призвал солдат сдаться в плен.
Читайте также:
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
В Полтавской области прогремели взрывы
ВСУ попали в засаду в Харьковской области
Анастасия Хохлова