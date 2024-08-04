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ВС России перерезали важнейшие пути снабжения ВСУ в Угледаре

04 августа 2024, 08:23
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Угледаре. Об этом изданию «Московский Комсомолец» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.


По его словам, российские войска стали полностью контролировать автодорогу О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка. Это позволило огранить проезд автомобилей ВСУ с вооружением и продовольствием. В результате работы ВС РФ снабжение противника на этом участке фронта стало фактически невозможным.

Эксперт обратился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, занимающей оборону в Угледаре, и призвал солдат сдаться в плен.

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На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов
04 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии». По словам военного аналитика Бенджамина Фридмана, для нового наступления Украине также не хватает воздушного прикрытия.

Он отметил, что даже при наличии истребителей F-16 Украина не сможет осуществить задуманное, поскольку возможности российской системы противовоздушной обороны позволят с легкостью отразить все атаки украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Подполье: ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Чугуеве
04 августа 2024, 08:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли четыре удара по складу с техникой ВСУ в Чугуеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
В результате атаки ВС РФ была также уничтожена большая группа украинских военных, уточнил собеседник агентства. Удары по военным целям на Украине были нанесены около 23:00 по мск третьего августа.

Ранее сообщалось об установлении контроля российскими военными над дорогой в Угледаре, по которой идет снабжение группировок противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
04 августа 2024, 06:24

Фото: istockphoto/aapsky

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» подразделения «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска заняли почти половину квартала высотных домов в Волчанске Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьковская область
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В Полтавской области прогремели взрывы
В Миргороде на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
04 августа 2024, 02:38

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Миргороде Полтавской области прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщается в Telegram-канале «Общественное».
Отмечается, что в городе активирована система противовоздушной обороны (ПВО). В Миргороде также находится крупная база ВВС. Другие подробности инцидента не раскрываются.

Ранее после взрыва на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области начался сильный пожар. На тушение пожара были направлены 64 человека и 23 единицы техники.

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#пво
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На Украине протестующие потребовали возвращения мобилизованных
04 августа 2024, 01:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В городе Ковель Волынской области (Западная Украина) проходит митинг с требованием освободить задержанных сотрудниками военкомата местных мужчин, украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованным видео, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, здание военкомата оцеплено, столкновения не наблюдались. Протестующие продолжают прибывать к зданию военкомата.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что около 200 000 человек зарегистрировались в университетах страны, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

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В США рассказали об очередном провале ВСУ в зоне СВО
Меркурис: РФ прорвала укрепления боевиков ВСУ, возведенные в 2014 году
03 августа 2024, 20:28

Фото: istockphoto/aapsky

Российская армия прорвала укрепления боевиков ВСУ, которые те возвели еще в 2014 году. Об этом у себя на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал эксперт.

Меркурис отметил, что украинские радикалы не в состоянии сдержать натиск ВС РФ, потому что у неонацистов толком нет ни техники, ни людей.

Российские войска продолжают освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, который продолжался в течение восьми лет. Боевики Украины прикрывались мирными, как живым щитом.

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В США заговорили об окончании спецоперации
Миршаймер: конфликт на Украине закончится полнейшим крахом ВСУ
03 августа 2024, 17:17

Фото: iStock/Diy13

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что ВСУ не удастся избежать поражения на поле боя. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер отметил, что какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без полного разгромления украинской армии. По мнению эксперта, это обязательно произойдет в скором времени или позже.

Миршаймер выразил мнение, что помощь западных союзников Киеву не сможет изменить ситуации на линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ попали в засаду в Харьковской области
ВСУ попали в засаду «Ахмата» в районе Волчанска — Алаудинов
03 августа 2024, 17:02

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В засаду спецназа «Ахмат» попали боевики ВСУ в районе Волчанска Харьковского направления. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир российского подразделения Апты Алаудинов.
«Группа (РФ) сделала засаду ротационной группе (ВСУ), уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка, заняла участок примерно два километра на километр, продвинувшись вглубь территории противника», — сообщил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что на Харьковском направлении идут постоянные боевые соприкосновения с украинскими неонацистами, которых бойцы ВС РФ отодвигают от своих границ. Ранее Алаудинов заявлял, что спецоперация может завершиться уже осенью этого года.

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В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: Украина ежедневно несет потери в ужасающем масштабе
03 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что украинские войска ежедневно несут огромные потери, которые достигают почти 2 тысяч человек.
Джонсон отметил, что за период войны в Ираке и в Афганистане страны понесли меньшие потери, чем в настоящее время ВСУ за более короткий срок. Эксперт не исключает, что страна может рухнуть даже до проведения американских выборов.

Положение Украины бывший аналитик сравнил с неизлечимой болезнью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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