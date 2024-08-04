Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» подразделения «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», – заявили в оборонном ведомстве.
Ранее российские войска заняли почти половину квартала высотных домов в Волчанске Харьковской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов