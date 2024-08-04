Подполье: ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Чугуеве

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ВС РФ нанесли четыре удара по складу с техникой ВСУ в Чугуеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
В результате атаки ВС РФ была также уничтожена большая группа украинских военных, уточнил собеседник агентства. Удары по военным целям на Украине были нанесены около 23:00 по мск третьего августа.
Ранее сообщалось об установлении контроля российскими военными над дорогой в Угледаре, по которой идет снабжение группировок противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова