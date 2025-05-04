Украинские пленные хотят остаться в России

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Некоторые военнопленные ВСУ с сумского направления хотели бы остаться в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Есть такие, кто хотел бы остаться жить в России. Однако большинство все же хотели бы вернуться к своим семьям», — передает агентство.
К тому же большинство военнопленных уверены в том, что если бы в других областях Украины прошли референдумы о воссоединении с РФ, то тогда Россия могла бы значительно увеличить свою территорию. При этом матери и жены пленных просят силовиков не возвращать их родных в страну, так как их снова мобилизуют. К тому же в случае отказа их убьют и объявят шпионами РФ.
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