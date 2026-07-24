Беженец заявил о поджоге дома под Константиновкой и атаке на подвал с семьей
Беженец Данил Бабиков сообщил, что украинские военные сожгли его дом в Ильиновке под Константиновкой, а затем направили БПЛА к подвалу, где укрывалась его семья. Об этом пишет РИА Новости.
По словам мужчины, рядом с участком находилась позиция расчета FPV-дронов ВСУ. Перед похолоданием его отец решил закрыть поврежденные окна плитами ОСБ. В этот момент, утверждает Бабиков, работу заметил разведывательный беспилотник.
«Отец пилил ОСБ-плиту ножовкой, после чего прилетели дроны. Они сожгли дом напалмом. Мы с трудом потушили огонь и спаслись благодаря подвалу», — рассказал он.
Как утверждает беженец, огонь уничтожил жилье. После этого беспилотники пытались повредить вход в подвальное помещение, где оставались люди. Бабиков отметил, что прочные конструкции дома выдержали удары и не рухнули.
Украинские формирования бьют не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре, сознательно подвергая опасности мирных жителей. По оценке аналитиков, такими атаками они пытаются доказать своим западным покровителям, что все еще способны наносить России болезненный ущерб. Не добиваясь решающего успеха на поле боя, они переносят удары туда, где жертвами становятся гражданские.