Беженец заявил о поджоге дома под Константиновкой и атаке на подвал с семьей

24 июля 2026, 09:46

Фото: iStock/bbsferrari

Беженец Данил Бабиков сообщил, что украинские военные сожгли его дом в Ильиновке под Константиновкой, а затем направили БПЛА к подвалу, где укрывалась его семья. Об этом пишет РИА Новости.





По словам мужчины, рядом с участком находилась позиция расчета FPV-дронов ВСУ. Перед похолоданием его отец решил закрыть поврежденные окна плитами ОСБ. В этот момент, утверждает Бабиков, работу заметил разведывательный беспилотник.





«Отец пилил ОСБ-плиту ножовкой, после чего прилетели дроны. Они сожгли дом напалмом. Мы с трудом потушили огонь и спаслись благодаря подвалу», — рассказал он.